Léger changement de titre pour The Eternals de Marvel

Le film Marvel Studios consacré aux Eternals fait très peu de bruit depuis que son tournage a débuté, toute information est donc la bienvenue, aussi mineure soit-elle. Et mineure elle l'est, puisque l'on apprend que le studio a changé le nom du film et a simplement retiré le "The", passant de The Eternals, à Eternals.

La raison de ce changement n'a pas été communiquée mais il pourrait y avoir un lien avec le nouveau comic book, qui a le même titre, Eternals. On peut espérer que cette mise à jour annonce l'arrivée prochaine d'images du film, à travers pourquoi pas un premier trailer. Il ne reste en tout cas que six mois pour la promotion du film, puisque la date du 12 février 2021 est toujours figée pour la sortie.