Prévisions et premiers chiffres pour The New Mutants

Plusieurs chiffres sont tombés concernant la dernière adaptation de comics en date a être sorti. Avant toute chose, nous avons les résultats du premier jour d'exploitation du film en France. Ainsi, The New Mutants a rassemblé 26.279 spectateurs pour son tout premier jour. Bien évidemment, il s'agit d'un résultat catastrophique. Un résultat qui s'explique par les retours plutôt négatifs autour du titre, le fait de se retrouver face à Tenet de Christopher Nolan mais aussi et surtout par le fait que la pandémie soit encore bien présente.

Du côté des Etats-Unis, ce n'est pas beaucoup mieux puisque le film devrait être premier au box office mais avec un faible score dans le sens où l'on parle d'un résultat allant de 7 à 10 millions de dollars de recette.

Pour ce qui est de la diffusion, le film est présenté dans 412 cinémas en France et 2412 cinémas en Amérique du Nord.

Pour l'anecdote, le film aurait été diffusé dans 2000 salles supplémentaires si la date de sortie du mois d'avril avait été maintenue aux Etats-Unis. Bien sûr, il est plus facile d'étudier des chiffres une fois qu'ils sont tombés que de les prévoir.