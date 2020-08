Des couvertures variantes Fortnite pour Marvel

Les héros Marvel ont fait leur apparition dans le deuxième chapitre de la saison 4 du jeu vidéo Fortnite, intitulée Nexus War, dans laquelle ils viennent prêter main forte aux personnages du jeu pour repousser une offensive de l'immense Galactus. Pour célébrer ce crossover, Marvel Comics annonce treize couvertures variantes mettant en du leurs héros et les célèbres personnages du jeu. Elles sortiront sur des titres de septembre et d'octobre, avec de sacrés artistes à la clé.

AVENGERS #36 Fortnite Variant par Sara Pichelli

FANTASTIC FOUR #24 Fortnite Variant par Giuseppe Camuncoli

SAVAGE AVENGERS #12 Fortnite Variant par Adam Kubert

Kubert MARAUDERS #13 Fortnite Variant par Russell Dauterman

THOR #8 Fortnite Variant par Olivier Coipel

VENOM #29 Fortnite par Variant Aaron Kuder

X-FORCE #13 Fortnite par Variant Joshua Cassara

AVENGERS #37 Fortnite Variant par Mark Brooks

CAPTAIN AMERICA #24 Fortnite Variant par Ed McGuinness

CAPTAIN MARVEL #22 Fortnite Variant par Iban Coello

GUARDIANS OF THE GALAXY #7 Fortnite Variant par Javier Garron

IRON MAN #2 Fortnite Variant par Marco Checchetto

X-MEN #13 Fortnite Variant par Joe Quesada

En voici déjà septs :

Introduite dans la continuïté de l'univers Marvel, ce Nexus War avait débuté dans les pages de Thor #4, en mars, et continuera avec un crossover Fortnite/Thor de 10 pages dans Fantastic Four #24, par Donny Cates et Greg Land.

Voici la bande annonce de cette saison 4 introduisant les personnages de Marvel.