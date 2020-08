Les chiffres du DC FanDome

La première partie du DC FanDome étant derrière nous, il est à présent temps d'étudier d'un petit peu plus près les chiffres de la convention. Autant le dire sans détour, il s'agit d'une réussite ! En effet, l'évènement aura cumulé pas moins de 22 millions de vues à travers 220 pays (l'Inde et les Philippines sont notamment cités) durant les 24 heures de mise en ligne. Mieux encore, les trailers de The Batman et de Justice League: The Snyder Cut ont d'ores et déjà cumulé 150 millions de vues depuis leur mise en ligne !

Pour l'anecdote, il a été dénombré plus de 300 intervenants devant les caméras et aux alentours de 250 personnes concernant l'envers du décor. Pour ce qui est des passages filmés, ils ont été tournés sur deux semaines à la fin du mois de juillet, ce qui a donné trois semaines aux équipes de production pour monter et recouper le tout. Le montage final de huit heures a d'ailleurs été terminé une petite semaine avant le début de l'évènement.

Bien sûr, la Warner Bros s'est félicité de ce succès. A son sujet, la présidente de Warner Bros. TV Group, Lisa Gregorian, a déclaré qu'ils voulaient vraiment monter un évènement qui allait super-servir les fans. Mission accomplie !