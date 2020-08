[Critique] The New Mutants

Après de nombreux reports, le dernier film dans l'univers X-Men débarque enfin dans les salles de cinéma. Alors que vaut le dernier film sur les mutants ?

L'histoire est assez classique, on suit de jeunes mutants dans un hôpital psychiatrique. Par contre, derrière ce résumé assez simpliste, il y a de nombreux thèmes qui sont abordés à travers les adolescents. Des thèmes intéressants, assez originaux, mais qui restent assez peu développés. Ils auraient clairement eu le mérite d'être davantage approfondis. Ceci est d'ailleurs l'un des gros défauts du film et qui est directement lié à un choix artistique : sa durée. En effet, la durée est telle qu'il est forcément difficile d'aller plus loin. Par exemple, ne vous attendez pas à un développement avec des dialogues qui font mouche. On reste sur du classique, et pire encore, parfois on a l'impression d'assister aux même dialogues.

C'est souvent les même problèmes qui ont fait que les mutants se sont retrouvés là-bas. Du coup, il redisent à chaque fois plus ou moins la même chose. Peut-être la faute à des ellipses abruptes ou tout simplement non indiquées ? Ceci est encore plus dommage lorsque l'on pense que le film se veut plus intimiste que la plupart des films de super-héros. Mais, une fois encore, sa courte durée empêche de développer ou d'approfondir davantage les relations entre les personnages. On regrettera aussi l'antagoniste qui n'est pas du tout développé pour se concentrer davantage sur les jeunes héros.

Très basique, la réalisation se veut plus centrée sur les relations entre les protagonistes qu'un film de super-héros classique. Néanmoins, un autre gros défaut du film est son côté "horreur" annoncé. Alors qu'il y a des bonnes idées pour vraiment faire des scènes effrayantes, ces dernières ne seront pas forcément efficaces car elles sont, pour la plupart, assez téléphonées. C'est un potentiel gâché car il y avait matière, surtout quand le film joue sur les peurs des personnages.

Le jeu d'acteur est aussi moyen dans l'ensemble. Parfois on a des dialogues clichés mal joués ou juste un jeu d'acteur qui n'est pas convaincant. C'est notamment le cas de l'actrice Blu Hunt, incarnant Dany, qui n'est pas très convaincante par moment ou même celle qui joue Illyana, Anya Taylor-Joy, qui a tendance à surjouer. Rappelons également qu'il s'agit d'un huis clos. Autant dire que cela n'arrange pas du tout les problèmes soulevés. Au final, les effets spéciaux sont corrects mais pas non plus visuellement bluffants et parfois même visibles. La soundtrack, quant à elle, n'est pas mémorable.

En conclusion, on a là un film qui change du traditionel film de super-héros. Néanmoins, sa durée de 1h30 en plus de ses nombreux défauts len font un film passable, tout au plus. C'est dommage.

Bien sûr, n'hésitez pas à nous signaler ce que vous avez pensé du film dans les commentaires mais également dans la fiche du film disponible ici.