Endless Winter : Teasers pour deux personnages de DC

Le prochain event de l'univers DC, Endless Winter, commence doucement à se dévoiler avec deux teasers consacrés aux personnages de Batman et Wonder Woman , réalisés par l'artiste Mikel Janin. On les voit dans des vêtements et costumes d'hiver, ce qui colle forcément avec le thème de l'histoire. Chacun a sa petite phrase de dialogue : "On ne peut enterrer le passé pour toujours." du côté du Chevalier Noir et "On le croyait mort. Mais il est de retour." pour la princesse amazone.

On ne sait toujours pas exactement de quoi parlera cette histoire hivernales pour l'univers DC, il existe bien un personnage du nom d'Endless Winter, créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, Dolores Winter, mais rien ne dit qu'il s'agira de son retour à elle, d'autant que Wonder Woman dit bien il et non elle.

L'event est en tout cas bien prévu pour décembre !