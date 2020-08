[Sorties Comics] Lundi 24 Aout

Altaya



Le 20 juin 2014 – un peu plus d’un an avant la sortie au cinéma de Star Wars : Le Réveil de la Force de J.J. Abrams – on apprend que Rian Johnson écrira et filmera la suite qui n’a pas encore de nom. Le réalisateur a précédemment brillé sur des œuvres aussi variées que May (film d’horreur de Lucky McKee, dont il a assuré le montage), Brick, Une arnaque presque parfaite, Looper ou la série Breaking Bad (dont il a tourné trois épisodes). L’annonce du titre est faite le 23 janvier 2017 et Star Wars : Les Derniers Jedi sort sur les écrans français le 13 décembre de la même année.

