[DCFD] On connait le titre officiel pour Shazam 2 !

Beaucoup d'humour autour du panel consacré au film Shazam 2 puisque Zachary Levi avait dix minutes devant lui et... absolument rien à révéler sur le film ! Ou en tout cas, il ne pouvait rien révéler pour le moment.

Les autres membres du cast et le réalisateur David F. Sandberg l'ont rejoint, et Le Comédien Sinbad a fait une apparition pour annoncer qu'il aura un rôle important dans la suite des aventures de Billy Batson . Mais on ne sait pas lequel.

Au final, un poster a été dévoilé avec le titre officiel du film : Shazam! Fury of the Gods. Le film est prévu pour novembre 2022.