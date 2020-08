4 Deluxe annoncés par Panini pour la fin d'année

Panini Comics annonce la réédition de quatre récits majeurs de Marvel en version Deluxe, pour la fin de l'année.

Il y aura deux histoires du scénariste Brian Michael Bendis, SECRET WAR et DARK AVENGERS, accompagné respectivement par Gabriele Dell'Otto et Mike Deodato au dessin. L'event ORIGINAL Sin qui voyait Jason Aaron concocter une enquête autour de la mort du Gardien, dessinée par Deodato, à nouveau. Et enfin, la saga cosmique WAR OF KINGS de Dan Abnett, Andy Lanning et Paul Pelletier est finalement de retour !

Pas plus d'informations sur les dates de parutions ou les prix pour le moment, même si Dark Avengers est annoncé pour décembre.