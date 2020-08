Série d'affiches individuelles pour The Boys saison 2

The boys & The Seven

À une dizaine de jours désormais de l'arrivée de la seconde saison de The Boys, Prime Video dévoile une série de d'affiches indiiduelles consacrées aux cinq membres du groupe The Boys et à l'équipe de super-héros, The Seven.

Le message est clair : Les héros ne naissent pas, ils sont fabriqués. Référence sans doute à la drogue qui permet de développer des pouvoirs et que l'on retrouve d'ailleurs sur la partie droite des posters des Seven.

The Boys saison 2 débarque le 4 septembre.