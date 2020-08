Marvel's Avengers : BÃªta Ouverte tout le week-end !

Pour tout le monde Xbox One, PS4 et PC

Marvel's Avengers est bientôt disponible, le 4 septembre pour être précis. Et pour qu'il soit parfait à sa sortie, Square-Enix a lancé 3 week-end de bêta test.



Si le premier était uniquement ouvert aux personnes qui ont pré-commandé le jeu, le week-end dernier, il était ouvert à tous ! Et cela sera également le cas ce week-end !



Alors préparez votre plus grosse colère, votre meilleur costume moulant en cuir noir, votre meilleure armure et surtout, échauffez bien vos membres avant de les étirer, car c'est partie pour 3 jours dans la peau de Hulk, Black Widow, Iron Man ou Ms Marvel !

La bêta contient quatre missions de héros de la campagne solo du jeu, trois défis de salle HARM, quatre zones de guerre et cinq zones de largage. À ce contenu s'ajoutent des heures et des heures d'action super-héroïque ! Les zones de guerre et de largage peuvent se jouer en solo en incarnant un des héros disponibles qui sera accompagné de l'IA ou en coopération avec trois autres joueurs.



Les joueurs de PlayStation 4 et de Xbox One qui auront lié leurs comptes Square Enix et Epic Games et qui auront terminé les trois défis de la salle HARM disponibles au cours de la bêta recevront la pioche Écraseur de Hulk avec un style Hulkbuster dans Fornite, le jeu gratuit d'Epic Games.

Pour ceux qui ont joué lors des précédentes sessions de bêta vous retrouverez votre progression et vous pourrez attester des mises à jours effectuées sur le jeu. Un patch 1.5 est sorti pour ce week-end (amélioration du matchmaking, des performances, modification possible des vibrations de la caméra, réduction du flou de mouvement, correction sur la résolution dynamique...).

Bon jeu à tous !