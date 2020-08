Ben Affleck de retour en Batman pour le film The Flash !

À la surprise générale, Ben Affleck a accepté de remettre le costume de Batman une toute dernière fois au cinéma, ce sera pour le film solo de Flash. On sait qu'il y aura d'autres versions du Chevalier Noir dans le film qui devrait adapter Flashpoint, dont le retour de Michael Keaton, et Affleck se joint désormais à la fête.

Le réalisateur Andy Muschietti a donné quelques éléments d'explication sur ce choix : "Il est une part non négligeable de l'impact émotionnel du film. L'interaction et la relation entre Barry et le Wayne d'Affleck apportera un niveau emotionnel que l'on n'a encore jamais vu. C'est un film sur Barry, c'est l'histoire de Barry, mais leurs personnages sont plus liés qu'on ne le pense. Ils ont tous les deux perdu leur mère suite à un meurtre, et c'est l'une des trames émotionnelles du film. C'est là que le Batman d'Affleck joue un rôle."

Il ajoute que le Batman de Keaton a aussi un rôle important dans le film, ce qui a même amené au retour d'Affleck. "Affleck est la point de référence. Il fait partie de l'état non altéré des choses avant que l'on plonge dans l'aventure de Barry. C'est familier." précise Muschietti.

Ben Affleck avait lâché le rôle de Batman après le film Justice League, et la productrice Barbara Muschietti explique qu'il est désormais dans une meilleure période de sa vie et qu'il peut à nouveau prendre du plaisir à jouer le rôle.

The Flash est toujours prévu pour juin 2022.