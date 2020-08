DC FanDome finalement divisée en 2 jours

Il semblerait que DC et la Warner Bros. aient eu les yeux plus gros que le ventre pour sa convention virtuelle DC FanDome, puisque ce qui devait se tenir sur 24 heures est finalement rallongé et se tiendra sur deux jours. Mais ce ne sera pas samedi et dimanche, il faudra être plus patient. La première partie, DC FanDome: Hall of Heroes, se déroulera bien ce samedi 22 août, par contre la seconde partie, Explore the Multiverse, se tiendra elle le 12 septembre !

Le programme a par conséquent été réduit pour samedi, ce sera désormais une présentation de 8 heures, où les différentes interventions et sujets vont s'enchainer, qu'il sera possible de regarder au maximum trois fois durant 24 heures. Le nouveau programme est accessible ici, une fois un compte créé. Les annonces attendues autour de la Justice League de Snyder, les jeux videos Batman et Suicide Squad ou encore la bande annonce de Wonder Woman 1984 sont bien sûr toujours prévues pour cette première partie.

La seconde partie, Explore The Multiverse, permettra aux fans de créer leurs programmes et ainsi leurs propres timelines, pour apprécier au mieux des heures et des heures de contenus. Plus d'informations à venir là-dessus sans doute. La DC Kids FanDome est aussi décalée à ce 12 septembre.

Une vidéo a été dévoilée pour cette nouvelle version du Hall of Heroes. Rendez-vous samedi, et dimanche, sur MDCU pour toutes les infos qui nous parviendrons de cette convention inédite, ou directement sur le site de la FanDome, si vous souhaitez y participer en direct !