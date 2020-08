New Mutants : Magik en action dans un nouveau clip

La sortie de The New Mutants s'approche de plus en plus, c'est dans une semaine exactement en France ! Et voici un nouveau clip du film, qui met cette fois en avant le personnage d'Illyana Rasputin, aka Magik, interprété par Anya Taylor-Joy. On la voit faire apparaître son armure sur son bras ainsi que son épée enchantée, alors qu'elle ouvre un portail pour aller affronter le Demon Bear.

Dans l'arc du comic book, on sait que Magik joue un rôle important dans le combat contre cet esprit en forme d'ours qui hante Dani Moonstar. Il semblerait que le film soit très fidèle à ces aspects de l'histoire d'origine.