[Zap' MDCU] Sorties du 12/08/2020

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 12 août! Chez DC Comics, on poursuit la lecture de l'event Dark Nights : Death Metal et The Flash qui entame son dernier arc par Joshua Williamson. Chez Marvel, on reste sur les valeurs sûres avec Darth Vader et sur les events avec Empyre. Du côté de Boom Studios, on a testé la nouvelle série de Tom Taylor: Seven Secrets.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles appaaraitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) An Anti-Crisis Part III: Pick Up Styx Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Greg Capullo & Jonathan Glapion Couverture de Greg Capullo & Jonathan Glapion Ecrit par Scott Snyder Dessiné par Greg Capullo & Jonathan Glapion Couverture de Greg Capullo & Jonathan Glapion





(1) Seven Secrets #1 Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Daniele Di Nicuolo Couverture de Daniele Di Nicuolo

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Empyre #5 Ecrit par Al Ewing, Dan SLott Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX Ecrit par Al Ewing, Dan SLott Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Jim Cheung & Guru-eFX

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Finish Line Part 1 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona