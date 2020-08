Ruby Rose soutient Javicia Leslie pour le rôle de Batwoman

Comme vous le savez sans doute, il y a eu un changement de taille dans la série TV Batwoman diffusée par la CW puisqu'il a été annoncé il y a quelques temps déjà que l'actrice principale, Ruby Rose, ne serait plus de la partie pour la deuxième saison. De là, il a été annoncé que Javicia Leslie allait reprendre le rôle de Batwoman. Il y a peu, l'ancienne actrice a pris la parole afin de dire quelques mots sur la série. Voici ce qu'elle a déclaré :

Je pense que c'était une belle manière de faire quelque chose, d'autant plus que c'était la première fois que c'était fait, la première fois que Batwoman était incarnée dans une série live et qu'elle était LGBTQ. J'ai été très honorée de l'avoir incarnée.

Ensuite, il a été demandé si elle avait un conseil à donner à Javicia Leslie, la nouvelle Batwoman :

Aucun ! Je crois qu'elle sait parfaitement ce qu'elle fait et elle a l'air fantastique. En toute honnêté, j'ai été tellement fière et heureuse lorsque j'ai appris qui allait me remplacer. Je suis vraiment contente et je vais certainement regarder la saison prochaine moi aussi et voir comment toutes les pièces se mettent ensemble.