5 saisons serait idéal pour The Boys selon Eric Kripke

Le showrunner de la série TV The Boys sur Prime Video, Eric Kripke, a récemment déclaré qu'il avait une fin en tête pour la série, sans pour autant donner plus de précisions. Il s'est un peu plus avancé sur cette idée en ajoutant que selon lui, cinq saisons serait idéal pour la série. "Je pense que cinq saisons serait un beau chiffre rond pour celle-ci. Je ne peux pas dire que j'ai des plans détaillés, et pour la postérité, je n'en avais pas non plus sur Supernatural", révèle Kripke.

Même s'il se refuse à déjà annoncer une fin, il en a une en tête et la saison 3 commencera à la préparer : "Mais, je ne connais pas les détails de comment on y arrive. Comme je l'ai dit, je ne pouvais pas être plus dans le faux sur la durée de Supernatural, donc je ne vais pas prendre de décision franche et définitive ici.". Pour rappel, Kripke avait aussi prévu cinq saisons pour Supernatural, qui en aura finalement eu 10 de plus ! Même si c'était sans lui.

La saison 2 de The Boys débarque le 4 septembre prochain.