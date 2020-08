Jensen Ackles dans la saison 3 de The Boys

Alors que la saison 2 de la série TV The Boys débarque le 4 septembre prochain, la série est déjà renouvelée pour une troisième et un nouveau personnage est annoncé pour celle-ci, en la personne de Soldier Boy, qui sera interprété par l'une des stars de Supernatural, Jensen Ackles. L'acteur l'a annoncé à travers une vidéo sur Instagram, dans laquelle il montre un comic book de The Boys (volume 9 exactement) et met en fond la chanson "Soldier Boy" d'Elvis Presley.

Ackles ne sera pas en terrain totalement étranger puisque le showrunner de The Boys, Eric Kripke, est aussi le créateur de Supernatural, qu'il a dirigée durant cinq saisons. Il se dit très heureux d'accueillir l'acteur qu'il apprécie beaucoup et qu'il pense sera parfait pour le rôle. Il restait deux épisodes à tourner pour Ackles sur Supernatural, avant l'interruption suite au Covid-19, dans la quinzième et dernière saison de la série qui l'a rendu populaire et qui se terminera à l'automne.