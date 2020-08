Dynamite Entertainment rend hommage à Batman

Qui a dit que c'était une guerre sans merci entre les différents éditeurs de comics ? Il y a parfois des sujets qui mettent tout le monde d'accord, comme les personnages fondateurs qui ont montré la voie à tous les autres. Batman fait partie de ceux-ci et c'est bien le Chevalier Noir à qui Dynamite a décidé de rendre hommage à travers certaines de leurs couvertures du mois d'octobre. Les couvertures verront les personnages de Dynamite prendre la pose pour imiter les couvertures les plus connues de l'histoire du plus grand détective du monde.

Vampirella #15 recréer la couverture des débuts de Batman dans Detective Comics #27. Bettie Page #4 copie Detective Comics #38 avec les débuts de Robin . Red Sonja #20 reproduit Batman #497 et la scène très connue avec Bane . Vampirella/Red Sonja #12 rend hommage à Batman #9. Dejah Thoris #9 s'attaque à Gotham by Gaslight. Et enfin, DIE!namite #1 rend hommage à Batman: Year One. Les artistes de ce projet sont Will Robson, Jonathan Lau, Vincenzo Federici et Stephen Mooney, avec Kike J. Diaz et Andrew Dalhouse aux couleurs pour les dessins de Robson et Lau.