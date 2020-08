Les Avengers vont de nouveau se frotter au Phoenix

Marvel a dévoilé un teaser concernant le prochain arc de la série Avengers de Jason Aaron, qui annonce le retour d'une entité très familière. En effet, après the Age of Konshu qui est l'arc narratif actuel, les Avengers feront face au retour du Phoenix dans Enter The Phoenix. Aaron sera épaulé par Ed McGuinness et Javier Garron pour l'occasion.

Pas beaucoup plus d'informations sur le contenu de l'histoire ne sont disponibles pour le moment. L'arc devait débuter à l'automne avant la pandémie et sera finalement décalé au mois de décembre.