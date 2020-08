Le comic book Sweet Tooth de retour en novembre

L'une des séries les plus acclamées du scénariste Jeff Lemire, Sweet Tooth, est de retour pour une nouvelle mini-série de 6 numéros ! Celle-ci s'intitule Sweet Tooth: The Return et Lemire sera accompagné par José Villarrubia aux couleurs, pour un lancement au mois de novembre.

Il fut un temps existait un petit garçon nommé Gus. Il a avait des bois sur la tête et vivait dans une petite cabine dans les bois avec son père. Son père mourru, et le grand homme au regard frois l'emmena avec lui. Gus vécu de grandes aventures, trouva des amis, de l'amour, du bonheur, une famille et l'acceptation. Maintenant, des années plus tard... tout recommence. Un jeune garçon avec des bois et autres ressemblances avec un cerf se réveille dans un monde étranger où les derniers humains tentent de survivre. Ils disent au garçon qu'il est spécial, qu'il a été choisi, et que lui seul peut les ramener vers un monde dominé par les tyranniques Hybrids.

Ce ne sera pas un remake du premier volume mais plutôt une ré-imagination de l'histoire d'origine, faire du neuf avec de l'ancien tout en étant semblable mais différent. Tout un programme ! Rappelons également que Sweet Tooth est en dévelopemment pour une série TV sur Netflix, ce qui n'est sans doute pas une coincidence.

Sweet Tooth: The Return #1 sort le 3 novembre sous le Black Label de DC Comics, puisque la série d'origine était publiée chez Vertigo qui n'existe plus.