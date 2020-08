Grant Morrison parle de son scénario avec Ezra Miller sur The Flash et mentionne une quinzaine de scénaristes

S'il y a bien un film qui doit laisser les fans songeurs, c'est bien The Flash . Projet repoussé plusieurs fois, réalisateurs qui changent tout autant de fois et rumeurs autour d'Ezra Miller... Tel est le quotidien du film de l'écurie DC. Aujourd'hui, nous apprenons de la bouche de Grant Morrison que ce n'est pas forcément mieux au niveau du scénario. En effet, selon lui, pas moins de quinze scénaristes seraient déjà passés sur le film. Voici ce qu'il a déclaré :

En fait, Ezra Miller et moi avons écrit l'année dernière [...]. Je trouvais que nous avions vraiment une bonne version de The Flash et nous l'avions écrit aussi vite que Flash , parce que c'était tellement prenant, et c'était pas mal du tout. Et je pense qu'après plusieurs relectures, cela aurait été super. Mais la façon dont travaille les studios, ces choses-là ne font qu'aller et venir. Je crois qu'environ 15 personnes ont déjà écrit des versions de The Flash . Mais on dirait bien que l'on va de l'avant à présent, mais pas avec la version que nous avons réalisée. J'ai pris du plaisir. Ezra venait à la maison et nous avons tout simplement eu un Flash et nous avons créé l'histoire. Et peut-être qu'un jour le script sera dévoilé au monde entier.