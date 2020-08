X-O Manowar de retour en novembre !

Valiant Entertainment vient d'annoncer que la série X-O Manowar suspendue prématurément il y a quelques temps pour cause de COVID serait de retour à la fin de l'année. Ainsi, X-O Manowar #2 scénarisé par Dennis Hallum (Star Wars : Darth Vader - Dark Visions) et illustré par Emilio Laiso (Marvel’s Spider-Man : Velocity) avec des couleurs de Ruth Redmond et des lettrages d'Hassan Otsmane-Elhaou sera disponible dès le 25 novembre 2020.

Pour l'occasion, on aura doit à une main cover réalisée par Christian Ward (Invisible Kingdom) et deux variant signées de Netho Diaz (G.I. Joe : A Real American Hero) et Daniel Warren Johnson (Wonder Woman : Dead Earth). Elles sont visibles ci-dessous :

Afin de patienter jusqu'au mois de novembre, Valiant Entertainment a aussi mis en ligne une petite preview de quelques planches :