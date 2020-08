Retour au travail pour Loki, Hawkeye, The Falcon and the Winder Soldier et Spider-Man 3

Hey oh ! Hey oh ! On retourne au boulot !

On dirait bien que Marvel Studios va prochainement reprendre le travail après cinq mois d'arrêt total pour cause de Coronavirus. C'est en tout cas ce que plusieurs rapports indiquent, mentionnant notamment le retour à Atlanta pour les équipes de The falcon and the Winter soldier , Loki et Hawkeye. La reprise serait prévue dans les prochaines semaines, grand maximum début septembre.

Concernant The Falcon and The Winter soldier et Loki, cela serait le tournage qui débuterait tandis que, du côté de la série Hawkeye, on terminerait la pré-production pour débuter le tournage dès le mois d'octobre.

Pour Spider-Man 3, c'est encore différent. La photographie principale devrait débuter en septembre mais cela va beaucoup dépendre du chef de file du films c'est-à-dire Tom Holland, qui n'a pas encore terminé de tourner dans Uncharted (également pour l'écurie Disney).