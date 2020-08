Même les créateurs de la série ignorent les chiffres de The Boys

Ce n'est un secret pour personne. Netflix n'aime pas divulguer les chiffres de ses séries. Et on dirait bien qu'Amazone Prime Video est fait du même bois. En effet, les créateurs de la série TV The Boys, diffusée sur la plateforme Amazone, se sont exprimés sur le sujet. Il semblerait que les chiffres soient tenus secrets... même vis-à-vis d'eux !

Voici ce qu'a déclaré Seth Rogen, le co-créateur de la série, lorsqu'on lui a demandé s'il savait combien de personnes étaient devant The Boys sur Amazone Prime Video :

On nous a dit que c'était assez populaire. Il est évident que c'est la série la plus populaire que nous ayons faite. Je pourrais, pour vous, quantifier chaque échec que j'ai eu dans ma vie, mais je ne pourrais pas vous donner de détails sur notre succès.

Bien sûr, il reste une possibilité à savoir le fait que Rogen connaisse les chiffres mais qu'il n'ait pas le droit d'en parler. En tout cas, c'est un fait. Comme le co-créateur le précise, la série est "assez populaire" (c'est le moins que l'on puisse dire).