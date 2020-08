La série Black Cat est annulée

Chez Marvel, visiblement, c'est jamais deux sans trois. En effet, une troisième série a été annulée par Marvel Comics. Il s'agit de la série Black Cat qui était tenue par Jed MacKay et Carlos Villa et qui va donc s'arrêter au numéro douze. Une fois encore, aucune raison n'a été avancée par l'éditeur. Nous pouvons également confirmer qu'il s'agit bien d'une annulation et non de la fin d'une mini-série puisqu'un numéro 13 avait été annoncé.

Néanmoins, on notera que Black Cat s'en sort mieux que Doctor Strange et Ghost Rider puisque l'on sait déjà qu'elle sera de retour dans King in Black, série qui sera tenue par Donny Cates et Ryan Stegman.