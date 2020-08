Spider-Man rejoindra le jeu Marvel's Avengers

Après l'annonce d'Hawkeye comme personnage débloquable en DLC pour le prochain jeu Marvel's Avengers, il est maintenant révélé que Spider-Man sera aussi disponible pour rejoindre la plus grande équipe de super-héros de Marvel ! L'homme-araignée sera disponible début 2021, gratuitement, mais avec un petit bémol, ce sera une exclusivité PS4 et PS5 !

Il sera possible de modifier le costume de Spider-Man et ses gadgets avec ce qui sera disponible pour les autres héros Marvel, les technologies de Stark, d'Hank Pym, du SHIELD, etc, pour en faire votre Spider-Man idéal !

Développé par Square Enix, Marvel's Avengers sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Stadia, et PC et sortira dès le 4 septembre.