Nouvelle collection de luxe chez Urban Comics

Il y a quelques jours, l'éditeur français de DC Comics a annoncé l'arrivée cet automne d'une nouvelle collection haut de gamme. Urban Limited sera lancée le 20 novembre prochain avec 3 albums dédiés à de récentes publications DC : Doomsday Clock, Curse of White Knight et Batman Last Knight on Earth.

Concernant la collection, il s'agira de tirage unique numéroté de 1 à 1500 en grand format (voir les visuels ci-dessous), le tout avec "ex-libris encarté, dos toilé, marquage à chaud, signet, sous film individuel". Urban précise par ailleurs que cette édition luxe ne proposera pas de bonus par rapport à l'édition classique.

Pour le prix, celui-ci varie selon la pagination de l'ouvrage. Ainsi Doomsday Clock (448 pages) sera proposé à 69 euros alors que Last Knight on Earth vous coûtera 35 euros pour 176 pages. Curse of White Knight (288 pages) sera quant à lui à 59 euros. Rendez-vous donc en novembre pour tenter de vous procurer l'une de ces éditions prestigieuses.