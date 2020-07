Brubaker et Phillips prévoient 3 albums pour 2021

Collaborateurs de très longue date, Ed Brubaker et Sean Phillips (Criminal, Incognito, Fatale, Kill or Be Killed) n'en ont toujours pas fini. Dans sa dernière newsletter, le scénariste a dévoilé ses plans pour l'année prochaine avec son compère. Sans donner de détails, il a annoncé que l'histoire serait racontée à travers 3 albums originaux publiés tout au long de 2021 dont deux visuels ont été dévoilés :

En effet, ce titre ne sera pas proposé sous la forme classique de single issue et ressemblera plus à ce que le duo a pu faire avec ces précédents OGN, avec beaucoup plus de pages cette fois-ci :

Sean vient de finir la page 67, et il lui reste environ la moitié du premier volume à dessiner, donc ils n'auront pas le même format que My Heroes Have Always Been Junkies ou Pulp, ils seront plus longs. On va sortir trois de ces bouquins l'année prochaine, ce qui est quelque chose qui n'a encore jamais été fait dans le monde comics je pense - 3 albums originaux complets en un an par une même équipe.

Concernant l'histoire, aucun détail n'a filtré si ce n'est que chaque album racontera une histoire complète qui suivra le même personnage. Ed Brubaker promet plus de détails sur ce projet dans sa prochaine newsletter.