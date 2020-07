Hugh Jackman rappelle à Ryan Reynolds qu'il a joué dans Green Lantern

Cette news est à placer dans la catégorie people/anecdote.

Pour ceux qui l'ignorent, il n'est pas rare que Ryan Reynolds et Hugh Jackman se lancent de gentilles petites piques l'un envers l'autre. Là où cela nous intéresse, en plus du fait que les acteurs de Deadpool et de Wolverine s'échangent des mots doux, c'est qu'une autre adaptation de comics bien connue a été mêlée à leur échange.

Le tout est arrivé hier lorsque l'ami Hugh Jackman a reçu une nomination aux Emmy Awards. A ce sujet, Ryan Reynolds a déclaré "c'est fou, et pas parce que tu ne la (ndlr : la nomination) mérites pas" avant de prendre une expression qui fait comprendre qu'il est en train de reconsidérer ce qu'il vient de dire. Là où cela devient cocasse, c'est que Hugh Jackman a répondu "Careful, Ryan, you are looking a bit green" traduisible par "attention, Ryan, tu es un peu pâlot" mais comme vous l'avez constaté, en anglais, on passe par le mot "green" ce qui permet, au passage, de rappeler à l'acteur qu'il a joué dans le film Green Lantern, film qui s'est fait massacré par la critique et que Reynolds aimerait sans doute oublier.

Tout cela pour dire qu'il ne faut pas taquiner Hugh Jackman parce qu'il est du genre à répondre... avec ou sans griffes !