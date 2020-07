Une Comic-Con désertée et des Eisner Awards remis en question ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la Comic Con 2020 aura été très particulière. Et, malheureusement, il est pour le moins évident que cette édition n'aura pas eu le rayonnement des autres années. Un fait qui peut s'expliquer par plusieurs points que nous allons déveloper ici.

Avant toute chose, de grands noms n'étaient pas présents lors de cette édition. Et par grands noms, il faut entendre très grands noms puisque l'on parle, entre autre, de Marvel Studios et de DC Films. Autrement dit, le secteur le plus lucratif, le plus suivi des deux plus gros éditeurs de comics ne sont pas présents. De manière générale, on peut d'ailleurs signaler que le nombre d'annonces, de "grosses news" aura également été vu à la baisse. Dans le cas de MDCU, il s'agissait, tout au plus, de quelques "grosses journées" en terme de temps investi, mais pas un week-end de Comic Con comme pour les années passées.

Toujours au niveau de l'event, tout ce qui touchait au cosplay ou aux dédiaces a, fatalement, sauté. Enfin, le côté interactif a également été aux abonnées absents puisque la plupart des vidéos avaient été enregistrées en amont. Autrement dit, il n'était pas possible d'intéragir, de poser des questions. Même le panel Walking Dead, qui était un gros morceau de la Comic Con, n'a proposé aucune vidéo qui permettait l'échange. On se doute bien que les organisateurs ont ici privilégié l'organisation, la cohésion générale en évitant, notamment, tous les hypothétiques problèmes techniques liées aux directs ("oh tiens mon micro ne marche pas", "ah mais en fait, cela fait trois semaines que je n'ai pas internet" etc) mais la conclusion, c'est malheureusement que vous assistez à une Comic Con en tant que spectateur et non en tant qu'acteur. Et les fans ne s'y sont pas trompés puisque le panel le plus suivi aura été celui concernant les New Mutants... qui était en direct !

A côté de cela, l'édition n'a pas été particulièrement suivie non plus. Variety a dévoilé les rapports de ListenFirst et, sans surprise, les chiffres sont en baisse. En se basant sur le nombre de Tweets, l'event a généré 95% moins de tweets que l'année précédente. Nous sommes passés de 1.719.000 tweets en 2019 à 93.681 tweets. De même, les tweets TV liés à l'event ont chuté de 93% et les tweets cinéma liés à l'event ont chuté de... 99% !

Enfin, les Eisner Awards ont également été vivement critiqués. Alors, vous allez me dire que c'est un peu le principe même des cérémonies Awards, que c'est toujours accompagné de son lot de critiques. C'est vrai. Mais là où cela coince, c'est que les arguments sont différents... et assez recevables. Avant toute chose, la séance de votes originelle est passée à la trappe. Suite à un problème d'ordre technique, la première session a tout simplement été jugée irrecevable et il a fallu tout recommencer. A ce sujet, le responsable de la Comic Con avait déclaré :

À la suite de notre enquête sur les problèmes récemment signalés avec le site de vote pour les Eisner Awards, il semble que cela ne soit pas le résultat d'une tentative malveillante, mais une erreur concernant la plateforme elle-même.

Sauf que cela ne s'arrête pas là. La deuxième séance de votes n'aura finalement duré qu'une seule et unique semaine mais, en plus, les participants ont fait remonter beaucoup d'erreurs et d'incohérences sur les réseaux sociaux. Ainsi, certaines personnes pouvaient voter les années précédentes mais ne pouvaient pas voter cette année. Plus problématique encore, des personnes ont reçu des e-mails les remerciant pour leurs votes alors qu'elles n'avaient pas voté...

Résultat des courses, plusieurs personnes n'ont pas hésité à signaler qu'il fallait prendre les résultats définitifs avec un certain... recul. Bref, vous l'aurez compris, cette édition 2020 n'aura pas été de tout repos pour les organisateurs.

De votre côté, avez-vous suivi l'actualité liée à la Comic Con ? Qu'en avez-vous pensé ?