Urban Comics annonce le Batman Day 2020 !

Pandémie ou non, Urban Comics a décidé de bel et bien instaurer le Batman Day cette année encore. Pour l'édition 2020, il aura lieu le 19 septembre. L'éditeur a d'ores et déjà donné rendez-vous aux fans sur les réseaux sociaux mais également dans les librairies pour fêter l'un des super-héros les plus appréciés au monde. Mais le mieux, reste de laisser Urban Comics s'exprimer sur le sujet :

Le Batman Day c’est quoi ? Un rdv unique qui célèbre le Chevalier Noir un peu partout dans le monde.

A cette occasion, nous vous donnons rendez-vous en ligne pour faire le plein d’activités autour de Batman , mais aussi en librairie.

Pour 2 titres Batverse achetés = 1 titre inédit en noir&blanc, limité à 4500 exemplaires. Le titre de cette année C’est Batman Terminal que vous pourrez découvrir dans sa version en nb ! L’offre est disponible en librairie. N’hésitez pas à appeler avant pour savoir si votre libraire participe à l’opération.

Offre non disponible sur le réseau Fnac.

Alors ? Serez-vous de la fête ?