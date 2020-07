[Preview VO] X-Factor #1

La preview de X-Factor #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Leah Williams et est dessiné par David Baldeon. Edité par Marvel, il sortira le 29 juillet pour 4.99$.

Par la grâce des Cinq, les protocoles de résurrection peuvent ramener à la vie n'importe quel mutant. Mais une telle démarche ne peut être mise en place sans son lot de problèmes et de complications... Lorsqu'un mutant meurt, X-Factor est là pour enquêter sur le comment et le pourquoi afin de conserver les lois de la réincarnation. Les auteurs Leah Williams et David Baldeon emmenent Northstar, Polaris, Prodigy, Eye-boy, Daken et Prestige dans un monde fait de meurtres et de personnes disparues...