Le tournage de Thor: Love & Thunder pour début 2021

Dans une discussion vidéo avec Serena Williams, l'actrice Natalie Portman, qui incarne le personnage de Jane Foster dans la saga Thor, a dévoilé la période de début de tournage prévue pour le quatrième volet Thor: Love And Thunder. Interrogée sur le film, elle a déclaré : "Je suis très enthousiaste. Nous tournons en Australie au début de l'année prochaine."

Portman fera son retour dans la saga après avoir été absente lors du troisième film et il aura son importance puisque Jane Foster deviendra la nouvelle Thor , alors que le film adaptera le run en comics de Lady Thor par Jason Aaron et Russell Dauterman. L'annonce a été faite il y a déjà un an lors de la Comic Con de San Diego.

Thor: Love And Thunder a dû être décalé comme tous les films de la phase IV du MCU et est pour le moment prévu pour février 2022.