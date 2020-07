Les tournages du Arrowverse reprendront fin août

The Flash, Superman & Lois, Legends of Tomorrow, Batwoman...

Toutes les productions de séries TV avaient du être arrêtées au printemps à cause de la pandémie du covid-19, certaines saisons devant être légèrement écourtées. C'était évidemment aussi le cas des séries DC Comics du ArrowVerse de la chaine CW, produites sous la bannière Warner Bros. TV. Et les bonnes nouvelles commencent enfin à arriver puisque le studio de production annonce que les tournages à Vancouver des différentes séries reprendront entre le 20 et le 27 août.

Les acteurs et équipes de production ont reçu des lettres leur signalant les reprises de production de leurs séries, ils devront malgré tout subir une quarantaine de deux semaines avant de pouvoir commencer à travailler sur les lieux de tournage. La plupart des séries qui vont reprendre font partie des productions de Greg Berlanti, sont donc à minima concernées The Flash , Batwoman, Superman & Lois et Legends of Tomorrow. Aussi sur The CW, Supernatural reprendra également son tournage fin août, pour les trois derniers épisodes de la série.

Une reprise aussi tardive signifie forcément que tout le calendrier de la rentrée sera chamboulé et il va falloir attendre un peu pour connaitre les premières dates de reprise pour la saison 2020-2021.