HiComics, grand gagnant des Eisner Awards 2020 ?

Si pour les lecteurs, les Eisner Awards sont un bon moyen de dégoter de nouvelles lectures saluées par la critique, pour les éditeurs, c'est le moment de faire le point et de voir s'il y a eu de bonnes pioches ou non. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'éditeur HiComics aura clairement eu du nez puisqu'il est concerné par deux des quatre récompenses "principales" des Eisner Awards 2020 (entendez par "principale" les catégories qui récompensent les comics de manière directe). En effet, les comics Bitter Root, Little Bird, Invisible Kingdom et Our favorite thing is my favorite thing is monster sont repartis avec une récompense. Un résultat qui veut également dire que l'éditeur français édite, pour l'année 2020, la meilleure série existante à savoir Bitter Root ainsi que la meilleure nouvelle série à savoir Invisible Kingdom. Il s'agit bien évidemment d'une excellente nouvelle pour l'éditeur qui pourra, sans doute, remettre en avant les deux titres.

Notons également que Christian Ward a également décroché la récompense de "Meilleur artiste d'intérieur" pour Invisible Kingdom. En tout et pour tout, l'éditeur français est donc concerné, indirectement, par pas moins de trois récompenses. Un résultat qui n'a pas laissé de marbre le directeur de collection Sullivan Rouaud. Nous lui souhaitons, bien évidemment, la même réussite pour les années à venir !