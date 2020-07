S'il y a bien une récompense qui est suivie chaque années par les grands noms de la BD, c'est bien les Eisner Awards. En effet, le prix est organisé par la Comic-con depuis 1990 et est, sans aucun doute, la récompense la plus connue dans le milieu de la BD. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que les résultats des Eisner Awards 2020 sont enfin tombés ! Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes catégories ainsi que les grands gagnants :

Meilleure série existante : Bitter Root

Meilleure mini-série : Little Bird

Meilleure nouvelle série : Invisible Kingdom

Meilleur numéro/meilleur one shot : Our favorite thing is my favorite thing is monster

Meilleur auteur : Mariko Tamaki, Harley Quinn: Breaking Glass (DC); Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan); Archie (Archie)

Meilleur auteur/dessinateur : Raina Telgemeier, Guts (Scholastic Graphix)

Meilleur dessinateur/encreur ou meilleur équipe : Rosemary Valero-O’Connell, Laura Dean Keeps Breaking Up with Me (First Second/Macmillan)

Meilleur artiste d'intérieur : Christian Ward, Invisible Kingdom (Berger Books/Dark Horse)

Meilleur artiste de cover : Emma Rios, Pretty Deadly (Image)

Meilleure colorisation : Dave Stewart, Black Hammer, B.P.R.D.: The Devil You Know, Hellboy and the BPRD (Dark Horse); Gideon Falls (Image); Silver Surfer Black, Spider-Man (Marvel)

Meilleur lettrage : Stan Sakai, Usagi Yojimbo (IDW)

Meilleure histoire courte : “Hot Comb,” par Ebony Flowers, dans Hot Comb (Drawn & Quarterly)

Meilleur comics digital : Afterlift, par Chip Zdarsky et Jason Loo (comiXology Originals)

Meilleur webcomics : Fried Rice Comic, par Erica Eng

Meilleure publication pour jeunes lecteurs : Comics: Easy as ABC, par Ivan Brunetti (TOON)

Meilleure publication pour ados : Laura Dean Keeps Breaking Up with Me, par Mariko Tamaki et Rosemary Valero-O’Connell (First Second/Macmillan)

Meilleure publication pour enfants : Guts, par Raina Telgemeier (Scholastic Graphix)

Meilleure publication humoristique : The Way of the Househusband, vol. 1, par Kousuke Oono, traduction par Sheldon Drzka (VIZ Media)

Meilleure anthologie : Drawing Power: Women’s Stories of Sexual Violence, Harassment, and Survival, édité par Diane Noomin (Abrams)

Meilleure oeuvre inspirée de la réalité : They Called Us Enemy, par George Takei, Justin Eisinger, Steven Scott, et Harmony Becker (Top Shelf)

Meilleur album graphique, nouveauté : Are You Listening? par Tillie Walden (First Second/Macmillan)

Meilleur album graphie, réédition : LaGuardia, par Nnedi Okorafor et Tana Ford (Berger Books/Dark Horse)

Meilleur adaptation : Snow, Glass, Apples, par Neil Gaiman et Colleen Doran (Dark Horse Books)

Meilleure édition américaine d'une oeuvre internationale : The House, par Paco Roca, traduction par Andrea Rosenberg (Fantagraphics)

Meilleure édition américaine d'une oeuvre asiatique : Cats of the Louvre, par Taiyo Matsumoto, traduction par Michael Arias (VIZ Media)

Meilleur projet/collection d'archives, strips : Krazy Kat: The Complete Color Sundays, par George Herriman, édité par Alexander Braun (TASCHEN)

Meilleur projet/collection d'archives, comics : Stan Sakai’s Usagi Yojimbo: The Complete Grasscutter Artist Select, by Stan Sakai, édité par Scott Dunbier (IDW)

Meilleur journal traitant des comics : Women Write About Comics, édité par Nola Pfau et Wendy Browne

Meilleur livre traitant de comics : Making Comics, par Lynda Barry (Drawn & Quarterly)

Meilleure oeuvre universitaire : EC Comics: Race, Shock, and Social Protest, par Qiana Whitted (Rutgers University Press)

Meilleur design de publication : Making Comics, designed by Lynda Barry (Drawn & Quarterly)