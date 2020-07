[Review VF] Bloodshot Tome 1

Bliss Editions a entamé la publication de la nouvelle série Bloodshot pour coïncider avec la sortie du film si un certain virus n’était pas venu tout chambouler. Dans ce premier tome, on retrouve un prologue paru dans le Free Comic Book Day de 2019 de Valiant et 2020 de Bliss, ainsi que les trois premiers chapitres de la série. Le tout est écrit par Tim Seeley (Grayson, Revival, Hack/Slash) et dessiné par Brett Booth (The Flash , Teen Titans, Backlash) ainsi que Tomas Giorello (X-O Manowar, Ninja-K, Conan the Cimmerian) pour le FCBD.

Ici, on est essentiellement dans l’action alors que Bloodshot décide de détruire toutes les autres armes construites par le Projet Rising Spirit dont il est issu. Dans ce tome, il se confronte essentiellement à une armée nommée le Black Bar et qui ne semble dépendre d’aucun Etat. Ils veulent détruire Bloodshot qu’ils considèrent comme trop dangereux.

Les deux premiers numéros sont au final une énorme baston avec assez peu de développement, si bien qu’on a du mal à cerner les personnages. On nous lance le nom de certains personnages qu’on ne retient même pas tant ils font de la figuration. Heureusement, la troisième partie du tome vient renverser tout ça. L’action laisse place à du dialogue intéressant pour la progression de l’intrigue générale de la série. Un personnage avec des pouvoirs est mis en avant et c’est cela que l’on attendait depuis le début. Et en plus, l’auteur arrive à ajouter encore des choses à côté pour nous donner envie de revenir pour le tome suivant alors que jusque là, nous n’étions pas en terrain conquis.

Le tome souffre de la comparaison avec le run précédent, ce qui est logique. Là où Lemire s’attardait sur le personnage et mettait l’action au second plan, on a ici le traitement inverse, ce qui correspond au personnage tel qu’on l’a connu avec sa première série du relaunch de Valiant. Côté graphisme, on a un Brett Booth tel qu’on a pu le voir sur Flash ou Teen Titans ses dernières années. Son style fait souvent débat, mais ici il peut se faire plaisir entre les scènes de combats et un Bloodshot complètement déformé que l’on a sur certaines pages. Pour ce qui est des bonus, on retrouve la galerie des couvertures variantes et les pages esquissées et encrées que l’on retrouve régulièrement dans les tomes de Bliss / Valiant.