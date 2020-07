Panini Comics annonce la publication de Dawn of X

Dawn of X, c'est le nouvelle relance de la franchise des X-Men après les mini-séries House of X et Powers of X, actuellement publiées en France. Un vague de nouvelles séries qui accompagnent la principale, le titre X-Men de Jonathan Hickman et Leinil Yu. Panini Comics n'avait pas encore communiqué sur les choix de publication de cet évènement, c'est désormais chose faite, on en sait un peu plus.

Dawn of X débutera en octobre, avec deux sorties par mois, qui regrouperont l'intégralité des séries de cette nouvelle ère telles que X-Men, X-Force, New Mutants, Marauders, Excalibur, Fallen Angels, et plus tard celles des vagues suivantes, avec notamment la série Wolverine. L'éditeur proposera de l'inédit en terme de format, puisque sortiront deux versions différentes en même temps. Une version souple à 16 euros, dans la lignée des magazines Hox/Pox, mais avec une pagination de 160 à 272 pages. Et une édition cartonnée, similaire aux 100% Marvel, au prix de 20 euros avec une couverture variante limitée à 999 exemplaires.

Les détails des sommaires de chaque magazine n'ont pour le moment pas été dévoilés.