Zachary Quinto et Khary Payton rejoignent le cast d'Invincible

Le co-créateur de la série Invincible, Robert Kirkman, en dévoile un peu plus sur le casting vocal de la série animée adaptée du comics, prévue sur Amazon Prime Video. Il annonce tout d'abord que les acteurs Zachary Quinto et Khary Payton feront partie de l'aventure, sans pour autant révéler quels personnages ils interpréteront.

Il a par contre offert plus de détails concernant les acteurs déjà annoncés en début d'année, avec leurs rôles respectifs. Steven Yeun interprétera Mark Grayson/Invincible alors que J.K. Simmons sera son père, Omni-Man. Zazie Beetz sera Amber Benneth et Gillian Jacobs jouera Atom Eve, les deux petites amies de Mark dans la série, alors que son meilleur ami, William Clockweel, prendra la voix de Andrew Rannels. Seth Rogen sera Allen l'Alien, Jason Mantzoukas pour Rex Splode et Walton Goggins en tant que Cecil Stedman. Le grand Mark Hammil sera présent pour interpréter Art, celui qui créer les costumes de super-héros.

La comics Invincible s'est terminé parès 144 numéro et Prime Video n'a pas encore annoncé de date pour la diffusion de cette version animée.