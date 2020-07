Le Grand Rex annonce un marathon ultime DC Comics

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Grand Rex de Paris ne fait pas les choses à moitié. En effet, ce dernier a annoncé sur sa page Facebook un "marathon ultime DC Comics". Alors, vous allez me dire qu'il y a ultime et... ultime. Sachez que, pour le coup, le mot ultime est on ne peut plus juste. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous parlons de pas moins de 17 films en quatre jours !

Voici le détail des films :

- Aquaman : mercredi 29 juillet à 15h15

- Wonder Woman : mercredi 29 juillet à 29 juillet à 18h15

- Justice League : mercredi 29 juillet à 21h15

- Man of Steel : jeudi 30 juillet à 17h45

- Batman v Superman : jeudi 30 juillet à 21h00

- Shazam! : vendredi 31 juillet à 17h45

- Watchmen : vendredi 31 juillet à 20h45

- Marathon Batman (Batman, Batman: le défi, Batman Forever, Batman & Robin) : samedi 1 août à 13h15

- Marathon Superman (Superman I, II et III) : dimanche 2 août à 13h00

- Superman Returns : dimanche 2 août à 21h00

- Birds of Prey : lundi 3 août à 18h30

- Suicide Squad : lundi 3 août à 21h00

Vous constaterez au passage qu'ils ont bien voulu nous épargner Superman IV.

Côté tarif, c'est au choix. C'est soit 6 euros la séance (cliquez ici), soit 85 euros pour le marathon entier (cliquez ici).