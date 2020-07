Noah Centineo sera Atom Smasher dans le film Black Adam

On entend à nouveau parler du film Black Adam avec Dwayne Johnson, dont la production n'a logiquement pas encore débutée suite à la crise sanitaire actuelle. Mais cela n'empêche de découvrir enfin un autre personnage que celui du rôle titre, avec l'annonce de la présence d'Atom Smasher, qui sera interprété par Noah Centineo.

Dans les comics, Albert Rothstein est Atom Smasher, un super-héros dont le pouvoir est de changer sa taille à volonté, mais est aussi doué d'une force surhumaine. Avec Black Adam , ils sont ensemble au sein de la Justice Society of America, d'abord en tant que rivaux, avant de devenir amis. Le personnage est déjà apparu dans la saison 2 de la série The Flash , sous les traits de l'acteur Adam Copeland.

Concernant Centineo, vous avez pu apercevoir l'acteur dans To All the Boys I’ve Loved de Netflix ou encore dans la série The Fosters. Black Adam est réalisé par Jaume Collet-Serra sur un scénario de Adam Sztykiel. Aucune date de sortie n'est définie pour le moment.