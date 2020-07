[Preview VO] Empyre #1

Après une première preview de quelques planches du premier numéro, voici la preview officielle du début du grand crossover Marvel de 2020, Empyre #1. Après trois numéro #0 introduisant les éléments nécessaires tels que le conflit Kree/Skrull, les Avengers et les Quatre Fantastiques, on passe enfin aux choses sérieuses avec le début de l'affrontement !

La preview nous montre notamment She-Hulk recevoir un marteau qui semble faire du bien à son esprit embrouillé. Écrit par Al Ewing et Dan Slott, et dessiné par Valerio Schiti, Marte Gracia et Joe Caramagna, le numéro devait à l'origine sortir en avril mais a dû être décalé et arrive enfin la semaine prochaine, le 15 juillet.