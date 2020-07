WW 1984 : des jeux olympiques et une suite possible

Alors que l'on attend plus ou moins impatiemment la suite des aventures de Wonder Woman au cinéma, la réalisatrice Patty Jenkins s'est exprimée sur un hypothétique troisième volet avec Gal Gadot, qui est tout sauf un fantasme. "Vous appréciez les films que vous faites et vous vous demandez ce qui pourrait être différent ou meilleur dans le monde réel. Et donc quelle histoire vous voulez raconter. C'est la meilleure chose pour moi concernant les films de super-héros. On a la possibilité d'aborder ce que pourrait être un héros aujourd'hui. Alors oui, j'ai des idées sur ce que j'aimerais dire, et Gal aussi", déclare la réalisatrice.

Jenkins dévoile aussi que Wonder Woman 1984 offrira une nouvelle chance de découvrir Themyscira et les coutumes des amazones avec quelques flashbacks, notamment sur les jeux olympiques de l'île. "On a ce peuple très puissant et compétent, mais différent dans leur approche des choses. Si vous vous entrainez pendant des centaines d'années de peur d'une invasion, vous allez travailler vos talents. Donc, pour moi, chaque année, il y aurait eu ces jeux olympiques pour voir qui s'en sort le mieux à cheval ou à la nage, et apprécier les nouveaux talents développés par les amazones.". Une image de ces flashbacks durant les jeux olympiques, avec une jeune Diana, a été dévoilée par la magazine Empire.

Ce développement du passé de Themyscira servirait aussi à préparer un spin-off sur le peuple des amazones, qui selon Jenkins, est pour le moment envisagé comme une série animée.

Wonder Woman 1984 arrive le 30 septembre en France.