Marvel Studios absent de la Comic Con ?

On dirait bien

Petite news pour signaler qu'il commence à se dire que Marvel Studios serait peut-être le grand absent de la Comic Con. L'information nous vient de Deadline qui précise que le géant américain ne se serait pas encore manifesté et n'aurait d'ailleurs que très peu d'éléments à montrer au public. L'édition 2020, remaniée en ComicCon@Home afin d'éviter les déconvenues liées à la pandémie, n'a pas encore fait de déclaration sur le sujet.

Toujours concernant la Comic Con, Deadline précise également qu'il y a des chances que la Warner Bros soit également avare en révélations par rapport à DC afin de mettre les bouchées doubles lors de leur propre évènement du mois d'août.

Bien sûr, toutes ces déclarations sont encore à prendre avec des pincettes. Ce qui est sûr, c'est que l'évènement ne semble plus mettre tout le monde d'accord. Si la volonté de faire une version @home a été plutôt saluée, les fans ont beaucoup moins apprécié le fait que la grande majorité des interventions allaient être enregistrées et non en direct. Une décision qui empêche toute possibilité de dialogues/d'échanges, bien évidemment.