Mega-City Two débarque chez Réflexion éditions

Petite news pour signaler que vous pouvez vous procurer Mega-City Two chez Réflexion éditions depuis une quinzaine de jours maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'idée est de retrouver notre ami Judge Dredd mais dans un lieu différent : Mega-City Two (au lieu de Mega-City One donc).

Le but est, bien évidemment, de développer le personnage dans un environnement inhabituel et donc, de proposer des aventures différentes de celles que l'on a l'habitude de lire, tout en mettant de la distance avec la continuité présente dans Mega-City One.

Le numéro est écrit par Douglas Wolk et est dessiné par Ulises Farinas. Il est sorti le 26 juin 16.50 euros.

Participant à un programme d'échange, Dredd est envoyé à Mega-City Two, une immense cité de la côte ouest californienne, centrée autour de ce qui fut jadis Los Angeles. Mais il va bien vite découvrir que les choses sont bien différentes ici. Nouveau hors-série pour le Juge Dredd qui se retrouve bien loin de chez lui. Style graphique percutant et scénario bien ficelé, cet album est une incontournable pour les fans de Dredd .