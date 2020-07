Vestron s'exprime sur la récupération d'Alien et de Predator par Marvel

Avec l'annonce de Marvel qui mentionne reprendre les univers Alien et Predator en comics (avec une sortie en 2021), vous avez été nombreux à vous poser la question du rôle de Vestron dans tout ceci puisqu'il s'agit, bien évidemment, de l'éditeur de ces deux univers en France.

Sachez que l'éditeur s'est exprimé sur Facebook sur le sujet. Sans surprise, l'année 2020 sera bien la dernière année d'exploitation de ces titres sous les couleurs de Vestron. A partir de 2021, ils passeront du côté Panini Comics de la force avec l'ensemble du catalogue Marvel qui, dès lors, pourra éditer ces deux univers si le coeur lui en dit. Pour l'anecdote, l'éditeur a précisé qu'il était au courant de cette situation depuis deux ans, ce qui lui a permis de s'organiser convenablement. Voici l'intégralité de leur communiqué :

Pour rappel, Vestron est parvenu à se faire une petite place dans le panorama des éditeurs français ces dernières années notamment grâce aux univers d'Alien et Predator dont les titres auront été relativement nombreux (et on comprend à présent pourquoi) mais également de qualité (pour les intéressés, sachez qu'ils ont tous été chroniqués sur MDCU). Nous ne pouvons que les remercier pour le sérieux de leur travail mais également leur souhaiter le meilleur quant à l'avenir.