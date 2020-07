Preview du renouveau de Wonder Woman

Le mois prochain débutera une nouvelle ère pour Wonder Woman avec l'arrivée d'une nouvelle équipe créative composée de Mariko Tamaki et Mikel Janin sur la série. Et la première histoire en deux parties qui se déroulera sur les numéros #759 et #760 promet d'installer un nouveau statu quo pour le personnage. Comme le montre les premières planches et synopsis des numéros, Diana semble déménager et un Ancien vilain particulièrement marquant dans son passé fait son retour, Maxwell Lord ! Oh, et elle affrontera quelques dinosaures au passage.

En bonus, la couverture de David Marquez pour Wonder Woman #759 et une variante réalisée par Jim Lee.

Ainsi que celles du numéro #760, toujours par Marquez et Joshua Middleton.

Wonder Woman #759 débarque le 28 juillet et Wonder Woman #760 le 11 août.