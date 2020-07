10 bonnes raisons de commencer les Tortues Ninja en comics

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait que les amateurs des plus célèbres des Tortues soient encore trop peu nombreux. Pourtant, il n'est pas rare que les différents membres du staff déclarent leur amour à l'univers de créé par Laird et Eastman. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons tout simplement vous proposer dix bonnes raisons de commencer les Tortues Ninja en comics ! Comme ça, plus d'excuse !

1. L'univers est parfaitement accessible en terme de compréhension mais également en terme de prix. Après tout, si vous désirez tout acheter, sachez que, toutes séries confondues, il n'y a pas plus de quinze tomes à avoir pour le moment (et ils sont tous disponibles). C'est donc parfaitement jouable.

2. HiComics fait son travail avec sérieux. L'édition est très belle et comporte également pas mal de bonnes petites choses à se mettre sous la dent. On peut notamment penser à Teenage Mutant Ninja Turtles Classic qui met en avant plusieurs pages laissant la parole aux auteurs qui expliquent l'envers du décor.

3. Vous pouvez vous faire votre avis en commençant par L'Histoire secrète du clan foot. Il s'agit d'un one shot étant parfaitement dans la continuité. Si vous avez aimé, vous pourrez continuer sans problème. Si vous n'avez pas aimé (ce qui serait étonnant, au passage), vous aurez tenté votre chance avec une histoire complète de qualité. Vous n'aurez donc "plus de regrets".

4. La série principale a un ton sérieux, la série mêlant Batman et les Tortues est un petit peu plus décontractée, l'opus Teenage Mutant Ninja Turtles Classic est très bon et possède une dimension historique. Tout cela pour dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts.

5. Avec un petit peu de déco en plus, cela a de la gueule sur l'étagère :

6. Teenage Mutant Ninja Turtles Classic est l'un des comics jugés par MDCU comme étant l'une des oeuvres qu'il ne fallait pas râter en 2019 et, attention spoiler, il y a fort à parier qu'un autre tome soit dans dans le classement de 2020.

7. Attaquer les comics Tortues Ninja, c'est avoir enfin la possibilité de juger l'univers à travers son format originel et non à travers une adaptation (série animée ou film). Inutile de préciser que les différences sont de taille.

8. L'univers des Tortues est clairement unique. La vaste blague a rapidement laissé place à un univers décalé, sombre et qui possède ses propres codes.

9. Les derniers tomes sortis prennent une direction assez hallucinante. On a beau savoir que les comics sont plus sombres, il est difficile de ne pas être impacté et de ne pas se dire "ok... on n'est VRAIMENT pas là pour déconner".

10. A plus d'un titre, les Tortues Ninja représentent un morceau non négligeable de l'Histoire des comics aux Etats-Unis. Si vous désirez réellement avoir une culture de la BD américaine, il est plus que conseillé de connaître leur univers (et pas à travers Megan Fox !!).

En espérant vous avoir convaincu, nous vous souhaitons une excellente continuation sur MDCU.