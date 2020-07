Harbinger de 1991 en financement participatif

Bliss Editions vient de lancer une campagne de financement participatif pour publier la série Harbinger de l'ancien univers Valiant, datant des années 1990. Comme cela a été fait pour Archer and Armstrong l'année dernière, nous aurons le choix entre une édition classique à 40€ (frais de port compris) et une édition plus luxueuse à 75€ qui aura une couverture entoilée et des dorures au fer.

Le tome est prévu pour contenir les numéros 0 et 1 à 12, co-écrits par Jim Shooter ( Secret Wars, Conan The Barbarian, Avengers) et David Lapham (Stray Bullets, Rai, Crossed, Age of Apocalypse) qui assure aussi la partie graphique. Bien entendu, des goodies viendront se rajouter au fur et à mesure que des paliers seront débloqués, et évnetuellement des pages en plus dans le tome comme cela avait été le cas durant la campagne pour Archer & Armstrong. Pour en découvrir plus, vous pourrez profiter des premières pages dans le FCBD de l'éditeur qui sera disponible ce samedi dans les librairies participantes.

Voici le synopsis de ce tome

Peter Stanchek et ses amis sont nés avec le pouvoir de changer le monde... ou de l'anéantir. Tourmenté par l'apparition de ses pouvoirs télépathiques, Peter vient chercher de l'aide auprès de Toyo Harada et sa Fondation Harbinger, une organisation qui recueille des jeunes comme lui et leur apprend à maîtriser leurs pouvoirs. Mais lorsque Peter apprend le plan secret de Harada, lui et ses amis renégats s'enfuient. Avec Flamingo, Torque, Kris et Faith , ils vont tenter d'échapper à Harada et sa terrible garde rapprochée. Découvrez pour la première fois en français la série qui a lancé une nouvelle ère dans les comics de super-héros, créée par deux auteurs légendaires, Jim Shooter (Secret War) et David Lapham (Stray Bullets). Contient Harbinger (1992) #0, 1-13.

Allez-vous rejoindre l'aventure ?